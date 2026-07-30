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L’initiation à la line dance au camping les Fauvettes Camping les Fauvettes Binic-Étables-sur-Mer

samedi 29 août 2026 · Camping les Fauvettes · Binic-Étables-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Camping les Fauvettes
Adresse
13 Rue des Fauvettes
Ville
22520 Binic-Étables-sur-Mer
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Binic-Étables-sur-Mer

L’initiation à la line dance au camping les Fauvettes

Camping les Fauvettes 13 Rue des Fauvettes Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 17:00:00
fin : 2026-08-29 21:00:00

Date(s) :
2026-08-29

Venez bouger, vous amuser et partager un bon moment! Gratuit et ouvert à toutes et tous. Ambiance conviviale garantie ! Avec l’association Feeling Dance (la professeur est championne du monde de danse en ligne dans sa catégorie).   .

Camping les Fauvettes 13 Rue des Fauvettes Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 73 60 83 

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English :

L’événement L’initiation à la line dance au camping les Fauvettes Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-19 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme

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