L’initiation à la line dance au camping les Fauvettes Camping les Fauvettes Binic-Étables-sur-Mer
samedi 29 août 2026 · Camping les Fauvettes · Binic-Étables-sur-Mer
Informations pratiques
Binic-Étables-sur-Mer
L’initiation à la line dance au camping les Fauvettes
Camping les Fauvettes 13 Rue des Fauvettes Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 17:00:00
fin : 2026-08-29 21:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Venez bouger, vous amuser et partager un bon moment! Gratuit et ouvert à toutes et tous. Ambiance conviviale garantie ! Avec l’association Feeling Dance (la professeur est championne du monde de danse en ligne dans sa catégorie). .
Camping les Fauvettes 13 Rue des Fauvettes Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 73 60 83
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L’événement L’initiation à la line dance au camping les Fauvettes Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-19 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme
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