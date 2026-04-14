L’INJS ouvre ses portes : Formation, insertion socio-professionnelle des jeunes sourds, Institut National de Jeunes Sourds, Gradignan

L’INJS ouvre ses portes : Formation, insertion socio-professionnelle des jeunes sourds Mercredi 29 avril, 10h00 Institut National de Jeunes Sourds Gironde

Entrée gratuite, inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T10:00:00+02:00 – 2026-04-29T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-29T10:00:00+02:00 – 2026-04-29T17:00:00+02:00

On y est ! C’est dans un mois !

Vous êtes acteur de la formation et l’insertion professionnelle ?

Entreprise qui souhaite embaucher ?

Personne concernée ?

Cette journée à l’Institut national de jeunes sourds de Bordeaux est faite pour vous !

⁉️ Si vous hésitez encore :

Près de 50 stands de professionnels (partenaires et INJS)

2 tables rondes

Le spectacle de Vivien Laplane

Des visites de l’internat

Le conte bilingue de l’atelier EP1

️ Objectif : faire bouger les lignes !

Pour vous inscrire :

https://lnkd.in/evW8A3Dp

Institut National de Jeunes Sourds 25 cours du général de gaulle 33170 gradignan Gradignan 33170 Carthon-Ferrière Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/eclore-gradignan/evenements/l-injs-ouvre-ses-portes-focus-formation-et-insertion-professionnelle »}] [{« link »: « https://lnkd.in/evW8A3Dp »}]

RDV le mercredi 29 avril 2026 pour une journée de rencontre et d’échanges sur la formation et l’insertion des jeunes sourds Sourds insertion

@injsbordeaux