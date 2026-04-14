L’INJS ouvre ses portes : Formation, insertion socio-professionnelle des jeunes sourds, Institut National de Jeunes Sourds, Gradignan
L’INJS ouvre ses portes : Formation, insertion socio-professionnelle des jeunes sourds, Institut National de Jeunes Sourds, Gradignan mercredi 29 avril 2026.
L’INJS ouvre ses portes : Formation, insertion socio-professionnelle des jeunes sourds Mercredi 29 avril, 10h00 Institut National de Jeunes Sourds Gironde
Entrée gratuite, inscription obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T10:00:00+02:00 – 2026-04-29T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-29T10:00:00+02:00 – 2026-04-29T17:00:00+02:00
On y est ! C’est dans un mois !
Vous êtes acteur de la formation et l’insertion professionnelle ?
Entreprise qui souhaite embaucher ?
Personne concernée ?
Cette journée à l’Institut national de jeunes sourds de Bordeaux est faite pour vous !
⁉️ Si vous hésitez encore :
Près de 50 stands de professionnels (partenaires et INJS)
2 tables rondes
Le spectacle de Vivien Laplane
Des visites de l’internat
Le conte bilingue de l’atelier EP1
️ Objectif : faire bouger les lignes !
Pour vous inscrire :
https://lnkd.in/evW8A3Dp
Institut National de Jeunes Sourds 25 cours du général de gaulle 33170 gradignan Gradignan 33170 Carthon-Ferrière Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/eclore-gradignan/evenements/l-injs-ouvre-ses-portes-focus-formation-et-insertion-professionnelle »}] [{« link »: « https://lnkd.in/evW8A3Dp »}]
RDV le mercredi 29 avril 2026 pour une journée de rencontre et d’échanges sur la formation et l’insertion des jeunes sourds Sourds insertion
@injsbordeaux
À voir aussi à Gradignan (Gironde)
- Balade à roulettes Bois de Laburthe Gradignan Gironde 1 mai 2026
- Balade à roulettes Le Prieuré de Cayac Gradignan Gironde 1 mai 2026
- Balade à roulettes Le parc Canivenc ou Moulineau Gradignan Gironde 1 mai 2026
- Super balade Au fil de l’eau bourde Gradignan Gironde 1 mai 2026
- Il y a plus de lumière Théâtre des Quatre Saisons Gradignan 2 mai 2026