Linkedin : Optimiser son profil et publications pour être vu et convertir, La Cantine Quimper – Coworking, Quimper

Linkedin : Optimiser son profil et publications pour être vu et convertir Jeudi 2 avril, 12h15 La Cantine Quimper – Coworking Finistère

Gratuit, inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-02T12:15:00+02:00 – 2026-04-02T13:45:00+02:00

Fin : 2026-04-02T12:15:00+02:00 – 2026-04-02T13:45:00+02:00

Pourquoi LinkedIn reste un mystère pour toi ?

Parce que personne ne t’a vraiment expliqué comment ça marche.

Le problème, c’est que LinkedIn ne fonctionne pas comme les autres réseaux.

Il a ses codes, ses règles, sa logique. Et quand on les connaît, tout devient beaucoup plus simple.

Pendant 1h, je te montre comment :

Bâtir des fondations solides (profil, bio, structure)

Créer du contenu à valeur ajoutée (qui attire vraiment des clients)

Développer ton réseau et te rendre visible

Tu repars avec les bases claires pour enfin utiliser LinkedIn efficacement.

Sans prise de tête. Sans technique compliquée.

Viens avec un ordinateur et tes accès à ton compte Linkedin pour profiter au mieux de l’atelier.

Qui interviendra ?

Je suis Fréderique Tréguier, passeuse digitale. J’aide les femmes entrepreneures à reprendre le pouvoir sur leur communication digitale. Pas de blabla marketing, pas de formules toutes faites. Juste de l’authenticité et de l’autonomie. Parce que ton expertise mérite d’être visible.

Fin février je lance une émission sur ma chaine Youtube & Spotify qui met en lumière des entrepreneures qui ont choisi d’être vraies sur les RS.

Je reçois des femmes qui ont décidé de communiquer sans jouer de rôle. Elle raconte comment elles ont trouvé leur voix, leur approche, leur style.

