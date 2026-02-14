L’inmanquable du numérique en 2H : IA & cyber, WACANO, Paris

L’inmanquable du numérique en 2H : IA & cyber Jeudi 19 février, 09h00 WACANO Paris

Entrée libre – sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-19T09:00:00+01:00 – 2026-02-19T11:00:00+01:00

Fin : 2026-02-19T09:00:00+01:00 – 2026-02-19T11:00:00+01:00

L’Immanquable du Numérique : IA et cyber en 2 h

C’est LA matinée stratégique pensée pour les dirigeants, décideurs et responsables des TPE/PME et commerçants déterminés à transformer les défis numériques en leviers de performance concrète.

Dans un contexte où l’intelligence artificielle et la cybersécurité ne sont plus des options mais des vecteurs différenciants de compétitivité.

Cette session condensée de deux heures, programmée le jeudi 19 février 2026 – de 9 h à 12 h au Wacano à Paris (14 rue Soleillet, 75020 Paris), propose une immersion opérationnelle, orientée vers l’action et la prise de décision éclairée.

Au cœur de cette matinée, des keynotes structurées dédiées à l’IA générative et à la cybersécurité, offrant à la fois :

– des éclairages sur les usages pragmatiques

– les bonnes pratiques de protection

– les risques à anticiper pour structurer les choix technologiques de votre organisation.

Les intervenants partageront des cas réels, des repères clairs, ainsi que des sessions de questions-réponses interactives, dans un cadre qui favorise autant l’acquisition de connaissances que l’applicabilité immédiate.

Pour compléter ces apports stratégiques, des flashs experts courts et ciblés abordent des thèmes complémentaires tels que la facturation électronique, la décarbonation rentable ou l’innovation DeepTech, permettant d’élargir votre vision des leviers numériques essentiels pour 2026.

Un temps de réseautage structuré, des ateliers pratiques et des diagnostics express avec des partenaires de confiance vous offrent l’opportunité de transformer les idées en actions concrètes et de connecter avec des acteurs clés du numérique.

Conçu sans prérequis technique, cet événement s’adresse à tout professionnel souhaitant piloter sa transformation numérique avec assurance, anticiper les mutations du marché et exploiter les opportunités offertes par l’IA et la cybersécurité pour renforcer sa performance opérationnelle

WACANO 14 rue Soleillet 75020 PARIS Paris 75020 Quartier du Père-Lachaise Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/evenements/limmanquable-du-numerique-ia-et-cyber-en-2h »}]

En 2h chrono, prenez une longueur d’avance : IA, cybersécurité, tendances clés et solutions concrètes pour sécuriser, optimiser et accélérer la performance de votre entreprise. ia cyber

CCI PARIS