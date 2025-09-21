L’innovation architecturale au service de la tradition militaire : le quartier des Célestins Musée de la gendarmerie nationale Melun

L’innovation architecturale au service de la tradition militaire : le quartier des Célestins Dimanche 21 septembre, 15h00 Musée de la gendarmerie nationale Seine-et-Marne

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Situé dans le 4ᵉ arrondissement de Paris, le quartier des Célestins constitue depuis plus d’un siècle le siège emblématique de la Garde républicaine. Cette conférence propose une lecture esthétique de ce lieu à la fois public et privé, en explorant son architecture, sa fonction symbolique et les modes d’appropriation des gendarmes qui y vivent et y travaillent.

Animée par Hanna Trabelsi, réserviste à la Garde républicaine

