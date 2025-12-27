Linogravure avec arkadi lavoie lachapelle,

Cet atelier sera l’occasion d’explorer la gravure en relief en lien avec les médias imprimés (fanzine, livre, etc.). L’image ou le mot dessiné puis gravé dans un rectangle de linoléum seront ensuite imprimés en plusieurs copies sur divers supports papier.

Nul besoin de savoir dessiner ou d’avoir déjà fait de la linogravure pour participer !

Artistes aguerris également bienvenu‧es !

arkadi lavoie lachapelle est artiste visuel·le, commissaire et péda/andra-gogue. Iel déploie sa pratique artistique depuis plus de dix ans à Montréal. Finaliste du prix Pierre-Ayot (2020) et du prix Sobey (2023) et nominé·e pour le prix Monique-et-Robert Parizeau pour l’innovation en arts imprimés au Canada (2023), iel est appuyé·e par ses pairs en tant que récipiendaire de plusieurs bourses du CAC et du CALQ. Impliqué‧e dans sa communauté, arkadi lavoie lachapelle est membre actif du centre d’artistes L’Imprimerie et offre des ateliers de performance et de linogravure partout au Québec.

La bibliothèque Gaston Miron et la médiathèque Hélène Berr vous invitent à un atelier de linogravure animé par arkadi lavoie lachapelle

Le jeudi 05 février 2026

de 14h00 à 17h00

gratuit

Public adultes. A partir de 15 ans.

