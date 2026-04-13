Linogravure sur chausettes, Les Yvette 280 cours de la somme 33800 Bordeaux, Bordeaux

Linogravure sur chausettes 15 avril – 27 mai, certains mercredis Les Yvette 280 cours de la somme 33800 Bordeaux Gironde

Sur inscription via HelloAsso

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T15:00:00+02:00 – 2026-04-15T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-27T15:30:00+02:00 – 2026-05-27T17:30:00+02:00

Après une courte introduction, gravez votre motif (ou un modèle fourni) sur une plaque de gomme vinyle de 7x7cm. Imprimez ensuite votre motif sur une paire de chaussette en coton blanc. Repartez avec votre création unique et votre plaque gravée. Vous ne savez pas dessiner ? Pas de panique, Zoé vous propose des modèles à décalquer.

NB : attention, l’encre utilisée résistant au lavage, il est conseillé d’apporter une blouse ou un tablier.

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