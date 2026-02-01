Lino’Lux Découvrir la linogravure L’Atelier Papier Brest

Lino’Lux Découvrir la linogravure

L’Atelier Papier 3 Place Maurice Gillet Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 09:00:00

fin : 2026-05-02 11:00:00

Date(s) :

2026-02-21 2026-02-28 2026-03-14 2026-03-20 2026-04-03 2026-04-29 2026-05-02 2026-05-09 2026-05-15 2026-06-05 2026-06-06

Pour commencer à graver sur le linoléum et à imprimer sur le papier avec succès, en se faisant plaisir, Pascale Zawadzki vous accueille dans son bel atelier du quartier St Martin à Brest. Vous apprenez à créer votre matrice, à l’encrer puis à l’imprimer sur du papier avec du matériel pro. Après une séance de 2 heures, vous repartez avec votre matrice, les tirages de votre motif sur de jolis papiers.

Avec les gestes et les astuces qui vous permettront de poursuivre la gravure chez vous.

Pas de compétence particulière, un peu d’attention et de patience. Possible en famille (pour les jeunes, plutôt à partir de 14 ans).

Tarif 36 euros

Durée 2h

Réservation

Attention, c’est addictif ! .

L’Atelier Papier 3 Place Maurice Gillet Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 07 69 69 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Lino’Lux Découvrir la linogravure Brest a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue