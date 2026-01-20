LiNoO en concert Bar associatif fartfelien Gigny-sur-Saône

LiNoO en concert

Bar associatif fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire

Début : 2026-02-27 20:00:00

fin : 2026-02-27 23:30:00

2026-02-27

Voilà un p’tit bout de femme, avec sa guitare comme compagne, qui vient vous parler avec des mots simples, de ces histoires qui nous ressemblent et nous rassemblent, dans ce joyeux chemin et parfois bouleversante aventure qu’est la Vie !

Une invitation à s’envoler vers l’Amérique du Sud puis revenir, là, en terre française et à suivre son récit qui pourrait être un peu le nôtre.

Li’NoO, c’est une voix et des mélodies qui nous donnent des élans de vie, tout en poésie.

spectacle à billetterie solidaire .

3 tarifs proposés :

L’Éco à 5€, le mini-prix pour les minis budgets.

l’Équi à 10€, le tarif standard qui ne vous met pas dans le rouge.

SoliDaire à 15€ (ou +…), le bijou qui valide votre soutien aux fartfelien.nes. .

