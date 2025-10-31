L’Inoubliable Halloween avec Les Zélectrons Frits : Les 10 ans du Spectacle LE PETIT BAIN Paris

Depuis une décennie, le groupe Les Zélectrons Frits marque une pause à Petit Bain pour célébrer Halloween avec un spectacle musical dynamique.

Ce rendez-vous met en avant des rythmes rock et d’autres styles actuels, tels que le swing, le punk ou le calypso, interprétés avec des instruments emblématiques comme la batterie, la basse et les guitares.

Au-delà d’un simple concert, il s’agit d’une fête interactive où le public est invité à danser et à s’amuser.

Le répertoire se concentre sur du rock authentique, mais avec des paroles originales en français, spécialement adaptées aux enfants et inspirées de leur univers.

Pour une expérience inoubliable, explorez leurs albums et préparez-vous à un pur moment de plaisir. Venez déguisés pour encore plus de fun !

A savoir :

Déconseillé aux moins de 3 ans

Conseillé à partir de 5 ans

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Passez Halloween en famille avec Les Zélectrons Frits au Petit Bain sur la Seine ! Un vrai concert de rock pour enfants : Festif et Intéractif, un super moment de vie à partager.

Peut-être le 1er concert de rock de vos petits monstres !

Le vendredi 31 octobre 2025

de 14h30 à 16h00

payant

Réservez vos places :

à partir de 21€ sur le site de la Fnac et 14,50 € sur BilletReduc

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-31T15:30:00+01:00

fin : 2025-10-31T17:00:00+01:00

Date(s) : 2025-10-31T14:30:00+02:00_2025-10-31T16:00:00+02:00

LE PETIT BAIN 7 Port de la Gare 75013 Paris

Métro -> 6 : Quai de la Gare (Paris) (297m)

Bus -> 89325 : Bibliothèque Nationale de France (Paris) (265m)

Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (71.83m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.leszelectronsfrits.com/l-inoubliable-halloween-petit-bain https://www.facebook.com/LesZelectronsFrits https://www.facebook.com/LesZelectronsFrits