L’Inouïe nuit de Moune Festival la tête dans les nuages Théâtre Scène Nationale Angoulême

L’Inouïe nuit de Moune Festival la tête dans les nuages

Théâtre Scène Nationale Avenue des Maréchaux Angoulême Charente

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 18:00:00

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Sous une yourte transformée en chambre d’enfant, Alexandra Tobelaim met en scène une aventure

nocturne, tendre et drôle à la recherche du sommeil.

Théâtre Scène Nationale Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org

English :

In a yurt transformed into a child?s bedroom, Alexandra Tobelaim stages a nocturnal adventure

adventure in search of sleep.

