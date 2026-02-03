L’Inouïe nuit de Moune Festival la tête dans les nuages Théâtre Scène Nationale Angoulême
L’Inouïe nuit de Moune Festival la tête dans les nuages
Théâtre Scène Nationale Avenue des Maréchaux Angoulême Charente
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Début : 2026-03-04 18:00:00
fin : 2026-03-04
2026-03-04
Sous une yourte transformée en chambre d’enfant, Alexandra Tobelaim met en scène une aventure
nocturne, tendre et drôle à la recherche du sommeil.
Théâtre Scène Nationale Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org
English :
In a yurt transformed into a child?s bedroom, Alexandra Tobelaim stages a nocturnal adventure
adventure in search of sleep.
