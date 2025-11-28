L’INSOLENT – L INSOLENT – ILLUSTRE THEATRE Pezenas

L’INSOLENT – L INSOLENT Début : 2025-11-28 à 21:00. Tarif : – euros.

Mon premier a été imitateur des Guignols, Mon second auteur des Guignols, Mon troisième, producteur artistique des Guignols et mon tout ? L’excellent spectacle de Thierry Garcia « L’insolent » ! mis en scène par Yves Le Rolland (le producteur artistique des Guignols de l’info de 1995 à 2016), écrit par Patrick Lhonoré (l’auteur aux Guignols de 2007 à 2018)et joué par Thierry Garcia (durant plus de 10 ans)! Les ingrédients qui ont fait le succès de Thierry Garcia sont toujours là : imitations impeccables, ressemblances troublantes, mélange de sketchs et de chansons. Mais le plat est cette fois-ci plus relevé, plus épicé. La tendresse fait désormais bon ménage avec la cruauté, et l’humour avec l’indignation. Les identités de genre, l’amour chez les seniors, les nouveaux milliardaires mégalomanes, les ravages des réseaux sociaux, les dérives des chaines tout info, voici quelques uns des thèmes abordés par celui qui pendant plus de 10 ans a prêté sa voix aux « Guignols de l’Info ».

ILLUSTRE THEATRE 22 Avenue de la gare du midi 34120 Pezenas 34