L’Insolite Randonnée pédestre accompagnée Vailly-sur-Sauldre

L’Insolite est une randonnée pédestre accompagnée proposée par l’association Vailly Sports Découverte . Un parcours d’une centaine de km à travers le Grand Sancerrois, du Pays-Fort au Sancerrois en passant par le Val de Loire.

Sur un parcours de 96 km, découvrez jour après jour les paysages du Grand Sancerrois, du Pays-Fort au Sancerrois en passant par le Val de Loire.

Lundi 13 Barlieu à Concressault 17 Km Dénivelé + = 181 m (Du Pays Fort)

Mardi 14 Santranges à Boulleret 21 Km Dénivelé + = 209 m (Pays Fort et Val de Loire)

Mercredi 15 Verdigny à Couargue 20 Km Dénivelé + = 205 m (Sancerrois Val de Loire)

Jeudi 16 Amigny à Assigny 20 Km Dénivelé + = 346 m (Sancerrois Pays Fort )

Vendredi 17 Subligny à Vailly 19 Km Dénivelé + = 267 m (Pays Fort)

Attention limité à 30 places inscription dans l'ordre d'arrivée

Vailly-sur-Sauldre 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 73 81 66 robichon.jacky@wanadoo.fr

English :

L’Insolite is a guided hike proposed by the association Vailly Sports Découverte . A route of a hundred km through the Grand Sancerrois, from Pays-Fort to Sancerrois through the Loire Valley.

