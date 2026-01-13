L’insoutenable légèreté de l’avoir Dans le parc Prissé
L’insoutenable légèreté de l’avoir
Dans le parc 75 rue de la mairie Prissé Saône-et-Loire
Gratuit
Début : 2026-03-01 15:00:00
fin : 2026-03-01 23:59:00
2026-03-01
Comment se mettre à une vie bas carbone ?
Qui doit faire des efforts ? De l’ébriété à la sobriété peut-on voyager léger ?
Il faudrait choisir entre la survie de notre mode de vie et celle de nos enfants… ?
Dessine moi un plan B ! Aller/retour entre les propositions et le public.
Ou quand la poésie nous ramène à l’essentiel. .
Dans le parc 75 rue de la mairie Prissé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 47 44 06 04 mariequisbarre@hotmail.fr
