L’insoutenable légèreté de l’avoir Dans le parc Prissé

L’insoutenable légèreté de l’avoir

Dans le parc 75 rue de la mairie Prissé Saône-et-Loire

Début : 2026-03-01 15:00:00

fin : 2026-03-01 23:59:00

2026-03-01

Comment se mettre à une vie bas carbone ?

Qui doit faire des efforts ? De l’ébriété à la sobriété peut-on voyager léger ?

Il faudrait choisir entre la survie de notre mode de vie et celle de nos enfants… ?

Dessine moi un plan B ! Aller/retour entre les propositions et le public.

Ou quand la poésie nous ramène à l’essentiel. .

75 rue de la mairie Prissé 71960 Saône-et-Loire

