Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

L’inspecteur Gadjo Saint-Germain-Langot

L’inspecteur Gadjo Saint-Germain-Langot vendredi 12 juin 2026.

Adresse : Salle multi-activités

Ville : 14700 Saint-Germain-Langot

Département : Calvados

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Saint-Germain-Langot

L’inspecteur Gadjo

Salle multi-activités Saint-Germain-Langot Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

La municipalité vous propose un concert de jazz manouche à la salle multi activité.
La municipalité vous propose un concert de l’Inspecteur Gadjo qui propose du jazz manouche à la salle multi activité.   .

Salle multi-activités Saint-Germain-Langot 14700 Calvados Normandie +33 6 04 43 33 35 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’inspecteur Gadjo

The local council is offering a gypsy jazz concert in the multi-purpose hall.

L’événement L’inspecteur Gadjo Saint-Germain-Langot a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Falaise Suisse Normande