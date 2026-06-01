Saint-Germain-Langot

L’inspecteur Gadjo

Salle multi-activités Saint-Germain-Langot Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

La municipalité vous propose un concert de jazz manouche à la salle multi activité.

La municipalité vous propose un concert de l’Inspecteur Gadjo qui propose du jazz manouche à la salle multi activité. .

Salle multi-activités Saint-Germain-Langot 14700 Calvados Normandie +33 6 04 43 33 35

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English : L’inspecteur Gadjo

The local council is offering a gypsy jazz concert in the multi-purpose hall.

L’événement L’inspecteur Gadjo Saint-Germain-Langot a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Falaise Suisse Normande