L’inspecteur Gadjo Saint-Germain-Langot
L’inspecteur Gadjo Saint-Germain-Langot vendredi 12 juin 2026.
Saint-Germain-Langot
L’inspecteur Gadjo
Salle multi-activités Saint-Germain-Langot Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
La municipalité vous propose un concert de jazz manouche à la salle multi activité.
La municipalité vous propose un concert de l’Inspecteur Gadjo qui propose du jazz manouche à la salle multi activité. .
Salle multi-activités Saint-Germain-Langot 14700 Calvados Normandie +33 6 04 43 33 35
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English : L’inspecteur Gadjo
The local council is offering a gypsy jazz concert in the multi-purpose hall.
L’événement L’inspecteur Gadjo Saint-Germain-Langot a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Falaise Suisse Normande