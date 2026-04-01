L’Instant Accordéon & Violon Église Saint-Laurent de Lambézellec Brest
L’Instant Accordéon & Violon Église Saint-Laurent de Lambézellec Brest samedi 11 avril 2026.
Brest
L’Instant Accordéon & Violon
Église Saint-Laurent de Lambézellec 15 Place des F.F.I. Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 17:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Musiques d’influence espagnole et sud-américaine
Granados Albeniz, Villa-lobos, Sarasate, Bizet, Saint-Saëns… .
Église Saint-Laurent de Lambézellec 15 Place des F.F.I. Brest 29200 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’Instant Accordéon & Violon
L’événement L’Instant Accordéon & Violon Brest a été mis à jour le 2026-04-04 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
À voir aussi à Brest (Finistère)
- Euphrate Nil Bosca Le Quartz Brest 9 avril 2026
- AMY LONDON DANS J’ETAIS PAS PRETE COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS Brest 9 avril 2026
- Les Filles du renard pâle Révolte ou tentatives de l’échec Grand Théâtre Brest 10 avril 2026
- TCHA TCHA CAR COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS Brest 10 avril 2026
- ELECTRO SYMPHONY VOL.2 BREST ARENA Brest 10 avril 2026