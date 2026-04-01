L’Instant Accordéon & Violon Église Saint-Laurent de Lambézellec Brest

Brest

L’Instant Accordéon & Violon

Église Saint-Laurent de Lambézellec 15 Place des F.F.I. Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 17:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Musiques d’influence espagnole et sud-américaine

Granados Albeniz, Villa-lobos, Sarasate, Bizet, Saint-Saëns… .

Église Saint-Laurent de Lambézellec 15 Place des F.F.I. Brest 29200 Finistère Bretagne

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English : L’Instant Accordéon & Violon

L’événement L’Instant Accordéon & Violon Brest a été mis à jour le 2026-04-04 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue