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L’Instant Accordéon & Violon Église Saint-Laurent de Lambézellec Brest

L’Instant Accordéon & Violon Église Saint-Laurent de Lambézellec Brest samedi 11 avril 2026.

Lieu : Église Saint-Laurent de Lambézellec

Adresse : 15 Place des F.F.I.

Ville : 29200 Brest

Département : Finistère

Début : 2026-04-11T17:00:00

Fin : 2026-04-11T

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Brest

L’Instant Accordéon & Violon

Église Saint-Laurent de Lambézellec 15 Place des F.F.I. Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 17:00:00
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-04-11

Musiques d’influence espagnole et sud-américaine
Granados Albeniz, Villa-lobos, Sarasate, Bizet, Saint-Saëns…   .

Église Saint-Laurent de Lambézellec 15 Place des F.F.I. Brest 29200 Finistère Bretagne  

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English : L’Instant Accordéon & Violon

L’événement L’Instant Accordéon & Violon Brest a été mis à jour le 2026-04-04 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue

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