L’instant Bib’ Joué-lès-Tours

L’instant Bib’

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-07 10:30:00

fin : 2026-02-07 11:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Les livres, c’est bon pour les tout-petits !

Avec l’Instant Bib’, les 0-3 ans et leurs parents ont dorénavant leur rendez-vous mensuel à la Médiathèque, le samedi matin.

Entre deux biberons, lectures, comptines et jeux de doigts sont au programme pour faire partager aux plus jeunes le plaisir des histoires et des images, dans les bras ou à plat ventre…

Uniquement pour les 0-3 ans… .

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 04

English :

Books are good for toddlers!

From now on, 0-3 year-olds and their parents have a monthly appointment at the Médiathèque on Saturday mornings.

In between feeds, readings, nursery rhymes and finger plays are on the program.

