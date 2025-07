L’instant Bivouak concert Olala Swing La Brasserie des Tilleuls Nyons

L’instant Bivouak concert Olala Swing

La Brasserie des Tilleuls 30 Allées des Rassades Nyons Drôme

Début : Vendredi 2025-07-11 19:00:00

fin : 2025-07-11 23:00:00

2025-07-11

Soirée concert avec OLALA SWING plonge dans l’univers du vieux jazz et de la musique biguine traditionnelle ! Ambiance festive garantie sous les étoiles

La Brasserie des Tilleuls 30 Allées des Rassades Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 76 26 50 67 bierebivouak@gmail.com

English :

Evening concert with OLALA SWING? plunge into the world of old jazz and traditional biguine music! Festive atmosphere guaranteed under the stars

German :

Konzertabend mit OLALA SWING ? taucht ein in die Welt des alten Jazz und der traditionellen Biguine-Musik! Garantiert festliche Stimmung unter dem Sternenhimmel

Italiano :

Concerto serale con OLALA SWING? immergetevi nel mondo del vecchio jazz e della musica tradizionale biguina! Atmosfera di festa garantita sotto le stelle

Espanol :

Concierto nocturno con OLALA SWING? ¡sumérjase en el mundo del jazz antiguo y la música biguine tradicional! Ambiente festivo garantizado bajo las estrellas

