L’instant céramique au Moulin Leydier Maison Leydier Saint-Martin-de-Crau

L’instant céramique au Moulin Leydier

Mercredi 1er avril 2026 de 14h à 17h. Maison Leydier 5780 Départementale 5 Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 14:00:00

fin : 2026-04-01 17:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Maison Leydier et Cindy de Floral Céramique vous invitent à un atelier peinture sur céramique au cœur de l’oliveraie.

Bol, assiette… à toi de choisir ta base et parce-que nous sommes dans la période de Pâques, nous t’offrirons un coquetier à peindre également. Un moment à partager en famille ou entre amis. Débutant(e) ou passionné(e), chacun repart avec une création unique (à récupérer plus tard, après cuisson et émaillage). .

Maison Leydier 5780 Départementale 5 Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 82 29 72 76 contact@maisonleydier.fr

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English :

Maison Leydier and Cindy from Floral Céramique invite you to a ceramic painting workshop in the heart of the olive grove.

L’événement L’instant céramique au Moulin Leydier Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-03-27 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)