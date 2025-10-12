L’Instant Ferrat Carolles
Concert Piano-Voix des chansons de Jean Ferrat interprétées par Joël Carpier au chant et Pierre Meige au piano.
En première partie la chorale donvillaise les Effets M’Airs interprète les chansons des amis de Ferrat. .
Espace François SIMON Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 14 77 31 09 2vallonsencollines@orange.fr
