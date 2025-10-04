L’instant granny-thé Bibliothèque De La Riviere Des Galets Le Port

L’instant granny-thé Bibliothèque De La Riviere Des Galets Le Port samedi 4 octobre 2025.

À partir de 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T08:00:00 – 2025-10-04T10:00:00

Fin : 2025-10-04T08:00:00 – 2025-10-04T10:00:00

Moment de bonne humeur autour d’un thé ou d’une tisane.

Venez découvrir le crochet en réalisant de jolis granny (morceau de tissu carré réalisé au crochet).

Pour débutants et initiés.

Bibliothèque De La Riviere Des Galets 5 RUE LOUISE MICHEL 97420 Le Port Le Port 97420 La Réunion La Réunion 0262430242 [{« type »: « phone », « value »: « 0262430242 »}]

Emilie GRAU