L’instant où tout bascule Place Saint Jean de Malte Aix-en-Provence
vendredi 13 novembre 2026 · Place Saint Jean de Malte · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
L’instant où tout bascule
Vendredi 13 novembre 2026 à partir de 18h30. Place Saint Jean de Malte Musée Granet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 18:30:00
fin : 2026-11-13
Date(s) :
2026-11-13
Peint à Rome en 1811, Jupiter et Thétis est la toile de toutes les audaces et le dernier envoi de Rome que Jean-Auguste-Dominique Ingres adresse à l’Institut de France depuis la prestigieuse Villa Médicis
Peint à Rome en 1811, Jupiter et Thétis est la toile de toutes les audaces et le dernier envoi de Rome
que Jean-Auguste-Dominique Ingres adresse à l’Institut de France depuis la prestigieuse Villa
Médicis. Reçu à Paris par des critiques déroutés par ses disproportions anatomiques et sa sensualité
étrange, le tableau monumental reste d’abord incompris. C’est le peintre aixois François-Marius
Granet, ami proche d’Ingres et conservateur influent qui négocie l’envoi de la toile à Aix-en-Provence.
Récemment devenu propriété définitive de la ville d’Aix, le tableau incarne le cœur vibrant des
collections du Musée Granet, unissant à jamais le génie romain d’Ingres et la complicité de son plus
fidèle défenseur. Cette œuvre sera au centre d’une exposition proposée par Arts vivants en janvier 2027 au Musée Granet, qui tissera un pont entre passé et présent, patrimoine et création vivante.
Une rencontre avec Remo Mugnaioni, Maître de Conférences à l’Université d’Aix-Marseille.
Programmation de Arts Vivants en partenariat avec le musée Granet .
Place Saint Jean de Malte Musée Granet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Painted in Rome in 1811, *Jupiter and Thetis* is a bold and daring masterpiece and the last *work sent from Rome* that Jean-Auguste-Dominique Ingres submitted to the Institut de France from the prestigious Villa Medici.
L’événement L’instant où tout bascule Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-27 par Mairie d’Aix-en-Provence
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