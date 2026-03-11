L’INSTANT POÉSIE LUCIEN, LA LECTURE MUSICALE DESSINÉE , Lunel

L’INSTANT POÉSIE LUCIEN, LA LECTURE MUSICALE DESSINÉE ,

173 Rue Marx Dormoy Lunel Hérault

14 mars 2026 19h

Espace Castel

Tél 04 67 87 83 94

Tout public Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dans le cadre du festival Bulles de Lune et du Printemps des poètes, la Ville de Lunel a le plaisir de vous proposer cette lecture musicale dessinée. Le temps d’une parenthèse pleine de poésie, embarquez pour un mélodieux voyage alternant le récit de la bande dessinée Lucien (parue aux éditions Delcourt) et l’histoire de sa conception par ses créateurs, Stéphane Sénégas et Guillaume Carayol, et découvrez comment l’amitié peut être à la fois complexe et lumineuse. En mêlant narration, dessin en direct et musique live, ce spectacle raconte l’histoire de Lucien, personnage

énigmatique, touchant et profondément humain. L’occasion de découvrir sous un nouveau jour l’ouvrage qui avait fait l’objet d’une exposition à l’espace Louis Feuillade en 2024 un moment immersif et sensible, entre bande dessinée, théâtre et concert. .

