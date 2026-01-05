L’instant poésie Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez

L’instant poésie

Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-28

2026-03-14

Accordez-vous une pause poétique à la médiathèque, qui vous propose une espace dédié à la poésie.

Dans le cadre du Printemps des poètes, venez écouter des poèmes enregistrés par les donneurs de voix de l’association Bibliothèque sonore.

Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par la magie des mots. .

