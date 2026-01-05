L’instant poésie Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez
L’instant poésie
Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-28
Accordez-vous une pause poétique à la médiathèque, qui vous propose une espace dédié à la poésie.
Dans le cadre du Printemps des poètes, venez écouter des poèmes enregistrés par les donneurs de voix de l’association Bibliothèque sonore.
Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par la magie des mots. .
Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 36 68 contact@mediatheque-orthez.fr
English : L’instant poésie
