L’Instant répit, et si vous preniez un temps pour vous ? Dans les locaux de l’Espace Jeunes. Soustons

L’Instant répit, et si vous preniez un temps pour vous ?
Dans les locaux de l’Espace Jeunes. Avenue de Labouyrie Soustons Landes
Gratuit
Au programme échanges, partages d’expériences et réflexions autour du thème Dépasser les obstacles, créer du possible .
L’instant répit est un moment de pause, d‘écoute et de bienveillance spécialement conçu pour tous les parents qui ressentent le besoin de souffler, de partager ou de se ressourcer.
Ouvert à tous sur inscription .
Dans les locaux de l’Espace Jeunes. Avenue de Labouyrie Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 37 23 parentalite@mairie-soustons.fr
English : L’Instant répit, et si vous preniez un temps pour vous ?
On the program: exchanges, sharing of experiences and reflections on the theme: « Overcoming obstacles, creating the possible ».
German : L’Instant répit, et si vous preniez un temps pour vous ?
Auf dem Programm standen Austausch, Erfahrungsaustausch und Reflexionen rund um das Thema « Hindernisse überwinden, Möglichkeiten schaffen ».
Italiano :
In programma: discussioni, condivisione di esperienze e riflessioni sul tema: « Superare gli ostacoli, creare il possibile ».
Espanol : L’Instant répit, et si vous preniez un temps pour vous ?
En el programa: debates, intercambio de experiencias y reflexiones sobre el tema: « Superar los obstáculos, crear lo posible ».
