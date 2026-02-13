L’Instant Tuto : 1h pour créer son adresse email pro et paramétrer une newsletter, En visio par Les Foliweb, Lyon

L’Instant Tuto : 1h pour créer son adresse email pro et paramétrer une newsletter Mercredi 25 février, 11h00 En visio par Les Foliweb Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-25T11:00:00+01:00 – 2026-02-25T12:00:00+01:00

Fin : 2026-02-25T11:00:00+01:00 – 2026-02-25T12:00:00+01:00

Dans un monde où les boîtes de réception débordent de courriels, une adresse email professionnelle est essentielle pour établir votre crédibilité auprès de vos prospects et clients. Plus de 80 % des petites et moyennes entreprises reconnaissent l’emailing comme le premier canal d’acquisition de nouveaux clients.

Lors de cet Instant Tuto, découvrez comment choisir le nom de domaine parfait et créer une adresse email professionnelle adaptée à votre activité. Vous apprendrez également à configurer votre première newsletter pour maximiser l’engagement.

Comment se déroule un Instant Tuto ?

Pendant 1 heure, un expert vous guide pas à pas pour créer votre adresse email professionnelle et paramétrer une newsletter efficace.

L’Instant Tuto c’est :

❌ 0 blabla

⚙️ 100 % pratique

✅ 100 % concret

En visio par Les Foliweb 22 rue Laure Diebold 69009 Lyon Lyon 69009 Vaise Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://lesfoliweb.fr/evenement/1cccc9ba-d264-4157-8fee-773707cb1dde/?utm_source=Marketing&utm_campaign=agendafrancenum »}]

Lors de cet Instant Tuto, découvrez comment choisir le nom de domaine parfait et créer une adresse email pro adaptée à votre activité. Vous apprendrez également à configurer votre première newsletter. emailing marketing numérique

Les Foliweb