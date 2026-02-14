L’Instant Tuto : Réalisez une landing page qui convertit (Les Foliweb), En visio par Les Foliweb, Lyon

L’Instant Tuto : Réalisez une landing page qui convertit (Les Foliweb) Mercredi 18 février, 11h00 En visio par Les Foliweb Métropole de Lyon

Inscription et participation gratuite

Vous voulez créer une page d’atterrissage (landing page) capable de capter l’attention de vos visiteurs et de les pousser à agir ?

Que ce soit pour vendre un produit, collecter des contacts ou promouvoir un événement, une page d’atterrissage bien conçue est la clé pour maximiser vos conversions !

Rejoignez cet Instant Tuto et apprenez pas à pas à concevoir une page d’atterrissage claire, attractive et surtout efficace. Nous vous guiderons sur la structure idéale et vous montrerons comment utiliser des outils simples (et même l’IA) pour gagner du temps et optimiser vos résultats.

Contenu du webinaire :

Ce qu’est une page d’atterrissage et pourquoi elle est cruciale pour votre stratégie en ligne.

Les éléments indispensables pour créer une page qui capte et convertit (titre, visuels, formulaires, appels à l’action).

Les meilleures pratiques pour organiser vos contenus et maximiser l’impact de votre message.

Comment tester et ajuster votre page pour améliorer vos performances.

Cet Instant Tuto, c’est :

❌ 0 jargon technique

⚙️ 100 % pratique

✅ 100 % orienté résultats

En visio par Les Foliweb
22 rue Laure Diebold
69009 Lyon
Métropole de Lyon
Auvergne-Rhône-Alpes

Les Foliweb