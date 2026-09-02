L’instant volé – Masis Usenmez à la P’tite Galerie La P’tite Galerie Châteaugiron
mercredi 7 octobre 2026 · La P'tite Galerie · Châteaugiron
Informations pratiques
Châteaugiron
L’instant volé – Masis Usenmez à la P’tite Galerie
La P’tite Galerie 2 Rue Nationale Châteaugiron Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07
fin : 2026-10-28
Date(s) :
2026-10-07
L’Instant Volé invite à une déambulation poétique dans l’univers de Masis Usenmez, où la rigueur du documentaire rencontre la magie de l’imprévisible. A travers une maîtrise profonde du noir et blanc, le photographe rennais d’origine stambouliote sculpte la lumière pour révéler l’âme, l’intimité des portraits et la mémoire des documents. Entre nostalgie et surréalisme, chaque cliché devient un fragment de temps suspendu, capturant avec une précision humaniste ce qui est par nature éphémère. Cette exposition est un hommage à la beauté du quotidien, un témoignage où l’ombre et la lumière s’unissent pour raconter des histoires de vie saisies en plein vol.
Vernissage le 9 octobre 2026 .
La P’tite Galerie 2 Rue Nationale Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 89 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement L’instant volé – Masis Usenmez à la P’tite Galerie Châteaugiron a été mis à jour le 2026-09-02 par OT – CHATEAUGIRON
À voir aussi à Châteaugiron (Ille-et-Vilaine)
- Exposition « Les bulles sonores » – la P’tite Galerie, Office de tourisme du Pays de Châteaugiron, Châteaugiron 19 septembre 2026
- Fête du jeu Châteaugiron 20 septembre 2026
- Visite guidée de la Tour de l’Horloge du château de Châteaugiron, Château de Châteaugiron, Châteaugiron 20 septembre 2026
- Découverte guidée de l’enluminure du château, Château de Châteaugiron, Châteaugiron 20 septembre 2026
- Exposition PINAFFO & PLUVINAGE Fanion Locomotion au centre d’art Les 3 CHA Le Château Châteaugiron 3 octobre 2026