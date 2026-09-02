L’instant volé – Masis Usenmez à la P’tite Galerie La P’tite Galerie Châteaugiron

Informations pratiques

Châteaugiron

L’instant volé – Masis Usenmez à la P’tite Galerie

La P’tite Galerie 2 Rue Nationale Châteaugiron Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07

fin : 2026-10-28

Date(s) :

2026-10-07

L’Instant Volé invite à une déambulation poétique dans l’univers de Masis Usenmez, où la rigueur du documentaire rencontre la magie de l’imprévisible. A travers une maîtrise profonde du noir et blanc, le photographe rennais d’origine stambouliote sculpte la lumière pour révéler l’âme, l’intimité des portraits et la mémoire des documents. Entre nostalgie et surréalisme, chaque cliché devient un fragment de temps suspendu, capturant avec une précision humaniste ce qui est par nature éphémère. Cette exposition est un hommage à la beauté du quotidien, un témoignage où l’ombre et la lumière s’unissent pour raconter des histoires de vie saisies en plein vol.

Vernissage le 9 octobre 2026 .

La P’tite Galerie 2 Rue Nationale Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 89 02

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English :

L’événement L’instant volé – Masis Usenmez à la P’tite Galerie Châteaugiron a été mis à jour le 2026-09-02 par OT – CHATEAUGIRON