L’institut de Soudure recrute sur le métier de Technicien Radiologue en industrie avec formation à la clé Agence GRENOBLE BRUYERE Grenoble

L’institut de Soudure recrute sur le métier de Technicien Radiologue en industrie avec formation à la clé Mercredi 19 novembre, 08h00 Agence GRENOBLE BRUYERE Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T08:00:00 – 2025-11-19T11:00:00

Fin : 2025-11-19T08:00:00 – 2025-11-19T11:00:00

Présentation des métiers du nucléaire avec la présence de l’employeur l’Institut de Soudure pour explication des compétences requises et échanges directes avec les participants. Des postes de technicien radiologue sont à pourvoir sur Grenoble, après formation dispensée par l’employeur Plus d’informations sur l’offre 198WNFW

Information collective à partir de 09h00 puis échange individuel avec les participants

Agence GRENOBLE BRUYERE 38100 Grenoble Grenoble 38100 Secteur 6 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

