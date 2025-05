21e Nuit européenne des musées à l’IMA – L’Institut du Monde Arabe Paris France, 17 mai 2025, Paris France.

En accès libre et gratuit de 19h à minuit : les collections permanentes du musée, ses expositions temporaires « Écrire ou calligraphier ? L’alphabet arabe sublimé » et « Photographier le patrimoine du Liban, 1864-1970 », ainsi que l’exposition « Trésors oubliés de Gaza. 5000 ans d’histoire ».

La classe, l’œuvre ! Lors de la Nuit des Musées, les élèves de 3e de la Section Internationale du lycée Claude Monet (75013) proposeront au public, devant une sélection d’œuvres qu’ils ont eux-mêmes choisies, des médiations culturelles à la fois en français et en arabe : astrolabes, gilet de cérémonie, voile de touareg, carreaux à décor de rinceaux, aspersoir, qanoun… n’auront plus de secret pour les visiteurs. Cette initiative s’inscrit dans le dispositif « La classe, l’œuvre ! » soutenue par les ministères de la Culture et de l’Education nationale.

Niveau 6 du musée (accès par le niveau 7), à partir de 18h

À l’occasion de la Nuit des musées, la librairie de l’IMA restera ouverte jusqu’à 22h. Rez-de-chaussée, fermeture des caisses à 21h45

Le samedi 17 mai 2025

de 19h30 à 23h59

gratuit Tout public. Jusqu’à 1 ans.

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 1 rue des Fossés-Saint-BernardParis France

+33140513838

L’IMA participe comme chaque année à la Nuit européenne des musées en donnant libre accès, toute la soirée, à son musée et à ses expositions. Venez nombreux !