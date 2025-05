Performance dansée | Ondes et Fréquences – L’Institut du Monde Arabe Paris France, 17 mai 2025, Paris France.

Quand une ligne devient lettre, un mouvement devient-il signe ? Danseur et Calligraphe, AragoRn Boulanger propose avec « Ondes et Fréquences » une performance où le mouvement, en perpétuelle circulation, navigue entre le geste et l’abstraction. Un récit invisible anime les membres, les faits onduler comme autant de pleins et de déliés d’une écriture éphémère, sur un papier sans matière.

Le samedi 17 mai 2025

de 20h00 à 21h00

gratuit sous condition Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-05-17T23:00:00+02:00

2025-05-17T21:00:00+02:00_2025-05-17T22:00:00+02:00

fin : 2025-05-18T00:00:00+02:00

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 1 rue des Fossés-Saint-BernardParis France

Quand une ligne devient lettre, un mouvement devient-il signe ? Danseur et Calligraphe, AragoRn Boulanger.