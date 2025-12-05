L’Institution de Gondrecourt fête Saint-Nicolas Institution de Gondrecourt Baccarat
L’Institution de Gondrecourt fête Saint-Nicolas Institution de Gondrecourt Baccarat vendredi 5 décembre 2025.
L’Institution de Gondrecourt fête Saint-Nicolas
Institution de Gondrecourt 4 Rue de la Baugerie Baccarat Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-05 16:10:00
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Cette année, l’Institution de Gondrecourt se transforme en véritable village de fête pour célébrer Saint-Nicolas! Au programme: chants de Noël par les élèves à 16h10, marché de Noël local et artisanal avec plus de 25 exposants, restauration (flammes, escargots et huitres), visite de Saint Nicolas et shooting photo avec impression instantanée. Gratuit et ouvert à tous.Tout public
Institution de Gondrecourt 4 Rue de la Baugerie Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est direction.gondrecourt54120@gmail.com
English :
This year, the Institution de Gondrecourt is transformed into a veritable festive village to celebrate Saint Nicolas! On the program: Christmas carols sung by schoolchildren at 4:10pm, local and artisanal Christmas market with over 25 exhibitors, catering (flames, snails and oysters), a visit from Saint Nicolas and photo shooting with instant printing. Free and open to all.
German :
Dieses Jahr verwandelt sich die Institution von Gondrecourt in ein echtes Festdorf, um den Heiligen Nikolaus zu feiern! Auf dem Programm stehen: Weihnachtslieder der Schüler um 16.10 Uhr, ein lokaler und handwerklicher Weihnachtsmarkt mit über 25 Ausstellern, Verpflegung (Flammen, Schnecken und Austern), der Besuch des Heiligen Nikolaus und ein Fotoshooting mit Sofortdruck. Kostenlos und offen für alle.
Italiano :
Quest’anno, l’Institution de Gondrecourt si trasformerà in un vero e proprio villaggio festivo per festeggiare San Nicola! In programma: canti natalizi cantati dagli scolari alle 16.10, mercatino di Natale locale e artigianale con oltre 25 bancarelle, cibo e bevande (fiamme, lumache e ostriche), visita di San Nicola e servizio fotografico con stampa istantanea. Gratuito e aperto a tutti.
Espanol :
Este año, la Institución de Gondrecourt se transformará en un auténtico pueblo festivo para celebrar San Nicolás Programa: villancicos cantados por los escolares a las 16.10 h, mercado navideño local y artesanal con más de 25 puestos, comida y bebida (llamas, caracoles y ostras), visita de San Nicolás y sesión fotográfica con impresión instantánea. Gratuito y abierto a todos.
L’événement L’Institution de Gondrecourt fête Saint-Nicolas Baccarat a été mis à jour le 2025-11-18 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS