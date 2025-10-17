L’Intégrale des Causses 2025 (62.6 km Festival HOKA les Templiers) Festival HOKA les Templiers Peyreleau

Festival HOKA les Templiers DEPART DE PEYRELEAU Peyreleau Aveyron

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

2025-10-17

Le départ aura en plein coeur du très beau village de Peyreleau, bien connu des Templiers puisqu’il s’agit du premier poste de ravitaillement du dimanche si animé.

Vendredi 17 octobre 2025 à 6h30 et 6h50 (en 2 vagues) de Peyreleau

Navettes bus assurées par l’organisation uniquement sur réservation. Départ Parc des Sports, Millau.

62.6 km 2689 m D+

CLIQUEZ ICI POUR TOUTES LES INFOS .

Festival HOKA les Templiers DEPART DE PEYRELEAU Peyreleau 12720 Aveyron Occitanie +33 820 20 22 52 inscriptions@templiersevents.com

English :

The start will be in the heart of the beautiful village of Peyreleau, well known to the Templars as it is the first refreshment post of the busy Sunday.

German :

Der Start erfolgt im Herzen des wunderschönen Dorfes Peyreleau, das den Templern wohlbekannt ist, da es sich um die erste Verpflegungsstation des sonst so lebhaften Sonntags handelt.

Italiano :

La partenza avverrà nel cuore del bellissimo villaggio di Peyreleau, ben noto ai Templiers come primo punto di ristoro in una domenica intensa.

Espanol :

La salida se dará en pleno corazón del hermoso pueblo de Peyreleau, bien conocido por los Templiers como el primer avituallamiento de un domingo ajetreado.

