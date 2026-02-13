L’intelligence artificielle dans les achats, Hôtel de La Métropole, Lyon
L’intelligence artificielle dans les achats Jeudi 2 avril, 13h30 Hôtel de La Métropole Métropole de Lyon
Objectif
De l’expérimentation à la performance !
Programme
14:00 à 16:00 Conférence plénière » L’IA dans les Achats 3ème édition, de l’expérimentation à la performance »
L’intelligence artificielle n’est plus un sujet prospectif pour les achats.
Pour les directions achats et les dirigeants de PME, l’enjeu est désormais clair : identifier les usages réellement utiles, mesurer les gains, sécuriser les pratiques et structurer une approche durable. Cette conférence propose un regard pragmatique, centré sur les retours d’expérience, les décisions clés et les leviers concrets pour passer de l’expérimentation à la performance.
Conférence animée par Lyon Pacte PME Auvergne-Rhône-Alpes et le CNA Auvergne-Rhône-Alpes
Julien FISCHER, Ministère de l’Intérieur, Responsable du Pilotage de la Performance Achat
Fayçal REZGUI, ARAIKO,CEO Cofondateur
Pierre CONGARD, Directeur Achats chez SNF et Président du CNA Auvergne-Rhône-Alpes
Denis ATLAN, ENDKOO, Conférencier Intelligence Artificielle, Entrepreneur Tech et Ecrivain
Jacques Fayet, CNA Auvergne-Rhône-Alpes, Membre du Codir
Jérémy FERRER, BUY MADE EASY, Managing Director
Nicolas ARNOULT, ARAÏKO, Directeur de la Business Unit Conseil
Pierre NIEUWYAER, FBL AVOCATS, Avocat à la Cour
Isabelle Dufour, Lyon Pacte PME Auvergne-Rhône-Alpes, Chargée de Mission
16:00 à 17:00 Temps de networking
Hôtel de La Métropole 20 rue du Lac 69003 Lyon Lyon 69003 Part-Dieu Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
