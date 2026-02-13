L’intelligence artificielle dans les achats, Hôtel de La Métropole, Lyon

L’intelligence artificielle dans les achats Jeudi 2 avril, 13h30 Hôtel de La Métropole Métropole de Lyon

14:00 à 16:00 Conférence plénière » L’IA dans les Achats 3ème édition, de l’expérimentation à la performance »

L’intelligence artificielle n’est plus un sujet prospectif pour les achats.

Pour les directions achats et les dirigeants de PME, l’enjeu est désormais clair : identifier les usages réellement utiles, mesurer les gains, sécuriser les pratiques et structurer une approche durable. Cette conférence propose un regard pragmatique, centré sur les retours d’expérience, les décisions clés et les leviers concrets pour passer de l’expérimentation à la performance.

Conférence animée par Lyon Pacte PME Auvergne-Rhône-Alpes et le CNA Auvergne-Rhône-Alpes

Julien FISCHER, Ministère de l’Intérieur, Responsable du Pilotage de la Performance Achat

Fayçal REZGUI, ARAIKO,CEO Cofondateur

Pierre CONGARD, Directeur Achats chez SNF et Président du CNA Auvergne-Rhône-Alpes

Denis ATLAN, ENDKOO, Conférencier Intelligence Artificielle, Entrepreneur Tech et Ecrivain

Jacques Fayet, CNA Auvergne-Rhône-Alpes, Membre du Codir

Jérémy FERRER, BUY MADE EASY, Managing Director

Nicolas ARNOULT, ARAÏKO, Directeur de la Business Unit Conseil

Pierre NIEUWYAER, FBL AVOCATS, Avocat à la Cour

Isabelle Dufour, Lyon Pacte PME Auvergne-Rhône-Alpes, Chargée de Mission

16:00 à 17:00 Temps de networking

Hôtel de La Métropole 20 rue du Lac 69003 Lyon Lyon 69003 Part-Dieu Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

De l'expérimentation à la performance ! Intelligence artificielle IA