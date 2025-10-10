L’intelligence artificielle en questions : débat et découverte pratique Club seniors Vellefaux Paris

Cet atelier-débat participatif propose d’aborder l’intelligence artificielle sans jargon, dans une ambiance ouverte et bienveillante.

Au programme :

Un débat interactif pour partager vos questions, vos curiosités et vos réflexions.

Une mise en pratique ludique, avec découverte d'outils IA faciles à utiliser.

, avec découverte d’outils IA faciles à utiliser. Un moment convivial, favorisant l’échange et l’apprentissage collectif.

Apportez votre téléphone, vos interrogations et votre envie de découvrir : l’IA se dévoile à travers l’expérience et le dialogue.

Au Club Séniors Vellefaux, Frédéric Pioche, conseiller numérique du réseau 9/10, anime un temps d’échange convivial autour de l’IA. Un rendez-vous pour comprendre ses promesses, exprimer ses doutes et tester ensemble des outils simples et accessibles.

Le vendredi 10 octobre 2025

de 11h00 à 12h30

gratuit

Inscriptions auprès du club séniors Vellefaux

Tél. 01 53 38 55 39

Public adultes. A partir de 55 ans.

Club seniors Vellefaux 66, avenue Claude Vellefaux 75010 Paris

https://www.paris.fr/seniors-a-paris