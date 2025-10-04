L’Intelligence artificielle entre fantasme et réalité Médiathèque Hélène Oudoux Massy

L’Intelligence artificielle entre fantasme et réalité Médiathèque Hélène Oudoux Massy samedi 4 octobre 2025.

L’Intelligence artificielle entre fantasme et réalité Samedi 4 octobre, 16h00 Médiathèque Hélène Oudoux Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T17:30:00

Fin : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T17:30:00

Conférence-débat de Jérémy Sadet, Docteur en informatique et sciences physiques.

Notre imaginaire, nourri de SF, voit les IA comme LA menace du futur. Interrogeons ce malentendu pour mieux identifier les défis individuels et collectifs qui nous attendent.

Dans le cadre de la Fête de la Science et des projets collaboratifs des médiathèques

Médiathèque Hélène Oudoux 13 Allée Albert Thomas 91300 Massy Massy 91300 Villaine Essonne Île-de-France 0160110421 https://mediatheque.ville-massy.fr/

Biblis en folie 2025

©Shutterstock.AI