L’Intelligence Artificielle est politique … et après? Eglise Notre Dame d’Esperance Paris dimanche 22 mars 2026.
Conférence échanges sur les enjeux sociétaux de l’IA.
Quelles conséquences collectives et
individuelles pouvons-nous craindre ou attendre du développement de l’IA , notamment générative ? Quels
enjeux se cachent derrière sa promotion si intense aujourd’hui ? Avons-nous, en
tant que citoyens, un rôle à jouer dans les orientations à prendre ?
Le groupe Rencontre & Dialogue, initié par un groupe de laïcs de la paroisse catholique Notre-Dame d’Espérance, vise à faire réfléchir tout un chacun sur des sujets de société et à dialoguer pour comprendre les points de vue des autres. La conférence-débat, ouverte à tous, est suivie d’une soirée de dialogue facultative en petits groupes le 31 mars à 20h 30.
Conférence d’Irénée Régnauld, chercheur en sociologie à l’EHESS, sur les défis que nous pose aujourd’hui l’Intelligence Artificielle.
Le dimanche 22 mars 2026
de 16h00 à 18h00
gratuit
Entrée libre dès 15h30, dans la limite des places disponibles. Garderie assurée gratuitement pour les enfants. Verre en fin de conférence.
Public jeunes et adultes.
Eglise Notre Dame d’Esperance 47 rue de la Roquette 75011 Paris
https://www.ceart.fr culture.esperance@gmail.com
