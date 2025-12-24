L’intelligence artificielle et son impact social, Auditorium Simone Veil Bruz
L’intelligence artificielle et son impact social Auditorium Simone Veil Bruz Mercredi 11 février 2026, 20h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit, réservation conseillée
Elisa Fromont, Professeure en informatique à l’Université de Rennes et chercheuse à l’Irisa, reviendra sur l’histoire de l’intelligence artificielle et sur l’apprentissage automatique.
Elle abordera certains impacts sociétaux actuels qui peuvent être à la fois bénéfiques (par exemple en médecine) ou problématiques (écologie, travail, sécurité…).
Dans le cadre du cycle de conférences de la Médiathèque de Bruz : Graines de sciences
0299053060 https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/conference-debat/lintelligence-artificielle-et-son-impact-social
Auditorium Simone Veil Bruz, rue des Planches Bruz 35170 Ille-et-Vilaine