L’intelligence artificielle et son impact social Auditorium Simone Veil Bruz Mercredi 11 février 2026, 20h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit, réservation conseillée

Elisa Fromont, Professeure en informatique à l’Université de Rennes et chercheuse à l’Irisa, reviendra sur l’histoire de l’intelligence artificielle et sur l’apprentissage automatique.

Elle abordera certains impacts sociétaux actuels qui peuvent être à la fois bénéfiques (par exemple en médecine) ou problématiques (écologie, travail, sécurité…).

Dans le cadre du cycle de conférences de la Médiathèque de Bruz : Graines de sciences

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-11T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-11T22:00:00.000+01:00

1

0299053060 https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/conference-debat/lintelligence-artificielle-et-son-impact-social

Auditorium Simone Veil Bruz, rue des Planches Bruz 35170 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

