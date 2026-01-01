L’Intelligence Artificielle Place François Mitterrand Lormes
L’Intelligence Artificielle Place François Mitterrand Lormes vendredi 23 janvier 2026.
L’Intelligence Artificielle
Place François Mitterrand Marché couvert Lormes Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 18:00:00
fin : 2026-01-23 20:00:00
Date(s) :
2026-01-23
“L’intelligence artificielle” à Lormes. A 18h, présentation par la Mission Numérique du Pays Nivernais Morvan, sous le marché couvert. Ouvert à tous et gratuit. .
Place François Mitterrand Marché couvert Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 26 59 83 laure@lormes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’Intelligence Artificielle
L’événement L’Intelligence Artificielle Lormes a été mis à jour le 2026-01-15 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs