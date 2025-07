L’intelligence Artificielle DOMITYS Kermadiou Morlaix

Venez découvrir l’intelligence artificielle avec Julien, animateur de la résidence.

Un atelier pour comprendre ce qu’est vraiment l’IA, comment l’utiliser au quotidien, ses bénéfices… mais aussi ses limites et ses dangers. Une rencontre simple et passionnante, entre curiosité, technologie et échanges humains. Inscription au 02 21 84 00 00 .

DOMITYS Kermadiou 2 Rue de Kermadiou Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 21 84 00 00

