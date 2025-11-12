L’intelligence artificielle outil ou menace ? Musée départemental Arles antique Arles

L’intelligence artificielle outil ou menace ?

Dimanche 18 janvier 2026 de 17h30 à 18h30. Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles Bouches-du-Rhône

Découvrez L’intelligence artificielle outil ou menace ? à Arles ! Une conférence passionnante qui aborde les récentes avancées et défis de l’IA. Venez dialoguer et réfléchir à son impact culturel et sociétal.

Découvrez le futur des technologies à Arles en participant à une conférence captivante intitulée L’intelligence artificielle outil ou menace ? . Organisée au cœur de la Provence, cette rencontre abordera les impacts potentiels et les dilemmes éthiques posés par l’intelligence artificielle, convoquant experts et passionnés pour un débat enrichissant.



Mireille Clapot, ingénieure diplômée de l’École Centrale de Paris et experte en nouvelles technologies, sera parmi les intervenants. Elle partagera son expertise et ses réflexions sur la manière dont l’intelligence artificielle façonne notre quotidien et notre avenir. L’événement se tiendra à Arles, ville célèbre pour son patrimoine culturel, offrant un cadre idéal pour réfléchir aux implications culturelles et sociétales de ces avancées technologiques.



Que vous soyez un aficionado de la technologie ou simplement curieux de comprendre les enjeux actuels, cette conférence promet d’être une source d’information précieuse et de débat ouvert. Venez explorer les avantages et les défis de l’IA, et engagez-vous dans une conversation significative sur son rôle dans notre société. .

Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 51 03 info.mdaa@departement13.fr

English :

Discover Artificial intelligence: tool or threat? in Arles! An exciting conference addressing the recent advances and challenges of AI. Come and discuss and reflect on its cultural and societal impact.

German :

Entdecken Sie Künstliche Intelligenz: Werkzeug oder Bedrohung? in Arles! Eine spannende Konferenz, die sich mit den jüngsten Fortschritten und Herausforderungen der KI befasst. Treten Sie in einen Dialog und denken Sie über ihre kulturellen und gesellschaftlichen Auswirkungen nach.

Italiano :

Scoprite Intelligenza artificiale: strumento o minaccia? ad Arles! Un’affascinante conferenza che analizza i recenti progressi e le sfide dell’intelligenza artificiale. Venite a discutere e a riflettere sul suo impatto culturale e sociale.

Espanol :

Descubra en Arles La inteligencia artificial: ¿herramienta o amenaza? Una conferencia fascinante sobre los recientes avances y retos de la IA. Venga a debatir y reflexionar sobre su impacto cultural y social.

