L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE PROMESSES, RÉALITÉS ET IMPACTS Lodève vendredi 27 février 2026.
place Francis Morand Lodève Hérault
Début : 2026-02-27
2026-02-27
Animé par Jérôme Azé, enseignant-chercheur en IA.
Une exploration scientifique accessible à tous(tes).
Une conférence proposée dans le cadre de Digital#2, pour aborder les origines de l’IA, ses réussites (santé, industrie, économie…), ses impacts environnementaux et ses enjeux éthiques.
place Francis Morand Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 11 95 04 80 mediatheque@lodeve.com
English :
Hosted by Jérôme Azé, AI teacher-researcher.
A scientific exploration accessible to all.
A conference organized as part of Digital#2, to explore the origins of AI, its successes (health, industry, economy…), its environmental impact and ethical issues.
