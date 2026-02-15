L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE PROMESSES, RÉALITÉS ET IMPACTS

place Francis Morand Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Animé par Jérôme Azé, enseignant-chercheur en IA.

Une exploration scientifique accessible à tous(tes).

Une conférence proposée dans le cadre de Digital#2, pour aborder les origines de l’IA, ses réussites (santé, industrie, économie…), ses impacts environnementaux et ses enjeux éthiques.

Animé par Jérôme Azé, enseignant-chercheur en IA

Une exploration scientifique accessible à tous(tes).

Une conférence proposée dans le cadre de Digital#2, pour aborder les origines de l’IA, ses réussites (santé, industrie, économie…), ses impacts environnementaux et ses enjeux éthiques. .

place Francis Morand Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 11 95 04 80 mediatheque@lodeve.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hosted by Jérôme Azé, AI teacher-researcher.

A scientific exploration accessible to all.

A conference organized as part of Digital#2, to explore the origins of AI, its successes (health, industry, economy…), its environmental impact and ethical issues.

L’événement L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE PROMESSES, RÉALITÉS ET IMPACTS Lodève a été mis à jour le 2026-02-12 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC