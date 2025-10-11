L’intelligence cachée sous nos pieds la vie secrète des sols / FETE DE LA SCIENCE Maison des Artistes Chamonix-Mont-Blanc
Sous nos pieds, une incroyable diversité d’organismes interagissent pour maintenir les cycles naturels essentiels à la vie.
English :
Beneath our feet, an incredible diversity of organisms interact to maintain the natural cycles essential to life.
German :
Unter unseren Füßen interagiert eine unglaubliche Vielfalt an Organismen, um die lebensnotwendigen natürlichen Kreisläufe aufrechtzuerhalten.
Italiano :
Sotto i nostri piedi, un’incredibile diversità di organismi interagisce per mantenere i cicli naturali essenziali alla vita.
Espanol :
Bajo nuestros pies, una increíble diversidad de organismos interactúa para mantener los ciclos naturales esenciales para la vida.
