L’intelligence des arbres et leurs bienfaits Boisset 8 août 2025 10:00

Haute-Loire

L’intelligence des arbres et leurs bienfaits arboretum Boisset Boisset Haute-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-08 10:00:00

fin : 2025-08-08 12:00:00

Date(s) :

2025-08-08

L’intelligence des arbres et leurs bienfaits Arboretum de Boisset. Tout public. Accompagné et animé par Charlie Braesch, animateur naturaliste “le gout du sauvage” Réservation à l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.

.

arboretum Boisset

Boisset 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

English :

« The intelligence of trees and their benefits » Arboretum de Boisset. Open to all. Guided and animated by Charlie Braesch, naturalist animator ?le gout du sauvage? Book at Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.

German :

« Die Intelligenz der Bäume und ihre Wohltaten » Arboretum de Boisset. Für alle Altersgruppen. Begleitet und geleitet von Charlie Braesch, Naturführer « Le gout du sauvage » Reservierung beim Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.

Italiano :

« L’intelligenza degli alberi e i loro benefici » Arboretum de Boisset. Aperto a tutti. Guidato e animato da Charlie Braesch, animatore naturalista « le gout du sauvage » Prenotare in anticipo presso l’Ufficio del Turismo delle Marche del Velay Rochebaron.

Espanol :

« La inteligencia de los árboles y sus beneficios » Arboretum de Boisset. Abierto a todos. Guiado y animado por Charlie Braesch, animador naturalista ?le gout du sauvage? Reserva previa en la Oficina de Turismo de Marches du Velay Rochebaron.

L’événement L’intelligence des arbres et leurs bienfaits Boisset a été mis à jour le 2025-06-17 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron