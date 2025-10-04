L’intelligence des plantes Médiathèque métropolitaine de Fos-sur-mer Fos-sur-Mer

L’intelligence des plantes Samedi 4 octobre, 15h00 Médiathèque métropolitaine de Fos-sur-mer Bouches-du-Rhône

35 personnes maximum. À partir de 12 ans.

Début : 2025-10-04T15:00 – 2025-10-04T17:00

Fin : 2025-10-04T15:00 – 2025-10-04T17:00

Découvrez les secrets du monde végétal.

Comment les plantes communiquent entre elles ? Ressentent-elles des émotions ? Nous reconnaissent-elles ? Comment se protègent-elles ? Qu’est-ce que le « Push-Pull » – combinaison de plantes au jardin ?

Médiathèque métropolitaine de Fos-sur-mer 40 rue des Nénuphars 13270 Fos-sur-mer Fos-sur-Mer 13270 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 11 27 58 https://www.mediathequeouestprovence.fr/accueil [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 11 27 58 »}] Parking gratuit

Lii Chun