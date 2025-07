L’intelligence du végétal au service du vivant Loir en Vallée

Lieu-dit Les Moulins de Paillard Loir en Vallée Sarthe

Début : 2025-07-30 11:30:00

fin : 2025-07-30 18:00:00

2025-07-30

Balade découverte avec Eve Gaignard et visite patrimoniale avec le Département de la Sarthe et Les Moulins de Paillard.

Toute une journée pour découvrir les richesses patrimoniales des Moulins de Paillard !

A la découverte d’un site singulier grâce à la nature qui s’y trouve, l’histoire que nous racontent ses blocs de tuffeau centenaires et les nouvelles créations que le bâti ancien abrite.

De 11h30 à 12h30 et de 14h à 15h (réservation conseillée) deux temps de découvertes du patrimoine naturel, végétal et géologique, de Paillard avec Eve Gaignard. Des connaissances ancestrales et des échanges exemplaires entre êtres vivants qui inspirent et nourrissent notre monde contemporain.

Pour celles et ceux qui souhaitent profiter du programme entier, apportez votre pique-nique pour un déjeuner champêtre parmi les fleurs !

De 16h à 18h (réservation obligatoire) visite avec Stéphanie Barioz, sur le patrimoine architectural organisée dans le cadre des Circuits Thématiques du Département de la Sarthe, et Shelly De Vito pour la présentation de l’exposition Vulnerable Bodies /Corps Vulnérables de l’artiste viennois Christoph Weber. De manière scientifique et sculpturale, l’artiste explore la matière et les processus de transformation, interrogeant les relations entre l’humain et l’environnement. Son matériau de prédilection, le béton deuxième substance la plus utilisée au monde après l’eau rencontre une autre pierre, le tuffeau, richesse locale et naturelle de la Vallée du Loir et la fondation du patrimoine architectural des Moulins de Paillard.

/! Places limitées pour la visite de 16h à 18h, réservation obligatoire sur la plateforme dédiée https://www.billetweb.fr/eau-vallee-du-loir /!

Les Moulins de Paillard

Depuis 15 ans, notre association d’intérêt général soutient des projets dans tous les domaines de l’art. Reconnu comme l’un des Ateliers de fabrique artistique, Paillard a plusieurs missions, notamment la production et la diffusion d’œuvres contemporaines. Situé sur les bords du Loir dans une ancienne papeterie du XVIIIème siècle, Paillard propose une programmation contemporaine d’expositions, chorégraphies, concerts et conférences. La résidence offre aux artistes et chercheurs un cadre de travail, à la fois industriel et bucolique, à Poncé-sur-le-Loir, Loir-en-Vallée. Les Moulins de Paillard bénéficient du soutien du Ministère de la Culture Drac Pays de la Loire, du Département de la Sarthe et de la Communauté de communes Loir-Lucé-Bercé.

Un événement organisé dans le cadre de la Biennale culturelle départementale. .

Lieu-dit Les Moulins de Paillard Loir en Vallée 72340 Sarthe Pays de la Loire +33 6 80 23 25 64 contact@moulinspaillard.com

English :

Discovery walk with Eve Gaignard and heritage tour with the Département de la Sarthe and Les Moulins de Paillard.

German :

Entdeckungsspaziergang mit Eve Gaignard und Besichtigung des Kulturerbes mit dem Département de la Sarthe und Les Moulins de Paillard.

Italiano :

Passeggiata di scoperta con Eve Gaignard e visita al patrimonio con il Département de la Sarthe e Les Moulins de Paillard.

Espanol :

Paseo de descubrimiento con Eve Gaignard y recorrido patrimonial con el Département de la Sarthe y Les Moulins de Paillard.

