L’intérêt des plantes sauvages dans l’assiette Saint he Saint-Herblain

L’intérêt des plantes sauvages dans l’assiette Samedi 4 octobre, 10h00 Saint he Loire-Atlantique

8€ par personne / Sur inscription / Nombre limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Nos légumes ont perdu plus de 10% de valeurs nutritionelles en 10 ans. Notre rythme de vie moderne ultra rapide nous demande de plus en plus d’énergie (vitamines et minéraux). Les différents régimes peuvent nous apporter des carences.

Mais savez vous que les plantes sauvages comestibles contiennent plus de fer, zinc, magnésium et vitamines que nos fruits, légumes et céréales ?

Après un peu de théorie sur les vitamines et minéraux et une étude comparative entre les légumes et les plantes sauvages, nous partirons en balade à la recherche des plantes sauvages comestible du moment. Nous apprendrons à les reconnaître et les utiliser en cuisine. Dégustation d’un pesto aux 5 plantes sauvages, ainsi que de poudre d’herbes aromatiques sauvages.

Saint he Parc de la Gournerie Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Véritables bombes nutritionnelles et stars oubliées du régime crétois, les plantes sauvages nous empêchent d’avoir des carences et donc recours aux compléments alimentaires.