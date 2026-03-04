L’intérêt du livre pour les bébés, Bibliothèque Simone de Beauvoir, Rouen

L’intérêt du livre pour les bébés Samedi 21 mars, 14h00 Bibliothèque Simone de Beauvoir Seine-Maritime

Porter le livre à la bouche, regarder ailleurs, tenir le livre à l’envers ou carrément s’éloigner pendant la lecture sont des attitudes que l’on observe couramment quand on lit avec de jeunes enfants. À partir de son expérience de terrain, Chloé Seguret, lectrice formatrice au sein de l’association L.I.R.E, nous parlera de la lecture avec les tout-petits dans un cadre familial ou professionnel.Vos enfants peuvent participer aux ateliers sous surveillance pendant que vous assistez à la conférence !

