L’intérêt du livre pour les bébés, Bibliothèque Simone de Beauvoir, Rouen
L’intérêt du livre pour les bébés, Bibliothèque Simone de Beauvoir, Rouen samedi 21 mars 2026.
L’intérêt du livre pour les bébés Samedi 21 mars, 14h00 Bibliothèque Simone de Beauvoir Seine-Maritime
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-21T14:00:00+01:00 – 2026-03-21T15:00:00+01:00
Fin : 2026-03-21T14:00:00+01:00 – 2026-03-21T15:00:00+01:00
Porter le livre à la bouche, regarder ailleurs, tenir le livre à l’envers ou carrément s’éloigner pendant la lecture sont des attitudes que l’on observe couramment quand on lit avec de jeunes enfants. À partir de son expérience de terrain, Chloé Seguret, lectrice formatrice au sein de l’association L.I.R.E, nous parlera de la lecture avec les tout-petits dans un cadre familial ou professionnel.Vos enfants peuvent participer aux ateliers sous surveillance pendant que vous assistez à la conférence !
Bibliothèque Simone de Beauvoir 42, rue Henri II Plantagenêt, Rouen Rouen 76100 Quartier Grammont Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/linteret-du-livre-pour-les-bebes »}]
À partir de son expérience de terrain, Chloé Seguret nous parlera de la lecture avec les tout-petits dans un cadre familial ou professionnel.
© Chloé Séguret