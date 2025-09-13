« L’INTÉRIMAIRE ET PROJECTION PRIVÉE » DE RÉMI DE VOS EN TOURNÉE Fouzilhon
« L’INTÉRIMAIRE ET PROJECTION PRIVÉE » DE RÉMI DE VOS EN TOURNÉE Fouzilhon samedi 13 septembre 2025.
« L’INTÉRIMAIRE ET PROJECTION PRIVÉE » DE RÉMI DE VOS EN TOURNÉE
Fouzilhon Hérault
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-13
2025-09-13
Théâtre à 21h sur l’Esplanade. Mise en scène décors et costumes Michèle Fouchou-Mars.
Régie Jean-Louis Fablet avec Françoise Boutin, Isabelle Goudy, Jean-Pierre Couderc, Clarisse Alboin, Jean-Marc Abergel, Éric Tournecuillert . Participation au chapeau.
Fouzilhon 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 24 65 57
English :
Theater at 9pm on the Esplanade. Directed, set and costumes by Michèle Fouchou-Mars.
Stage manager: Jean-Louis Fablet with Françoise Boutin, Isabelle Goudy, Jean-Pierre Couderc, Clarisse Alboin, Jean-Marc Abergel, Éric Tournecuillert . Participation by hat.
German :
Theater um 21 Uhr auf der Esplanade. Inszenierung Bühnenbild und Kostüme: Michèle Fouchou-Mars.
Regie: Jean-Louis Fablet mit Françoise Boutin, Isabelle Goudy, Jean-Pierre Couderc, Clarisse Alboin, Jean-Marc Abergel, Éric Tournecuillert . Teilnahme mit Hut.
Italiano :
Teatro alle 21.00 sull’Esplanade. Regia, scene e costumi di Michèle Fouchou-Mars.
Direttore di scena: Jean-Louis Fablet con Françoise Boutin, Isabelle Goudy, Jean-Pierre Couderc, Clarisse Alboin, Jean-Marc Abergel, Éric Tournecuillert. Partecipazione a cappello.
Espanol :
Teatro a las 21.00 h en la Explanada. Dirección, decorados y vestuario: Michèle Fouchou-Mars.
Director de escena: Jean-Louis Fablet con Françoise Boutin, Isabelle Goudy, Jean-Pierre Couderc, Clarisse Alboin, Jean-Marc Abergel, Éric Tournecuillert . Participación con sombrero.
