Gabian Hérault

Théâtre à 16h à la salle des fêtes ou esplanade. Mise en scène décors et costumes Michèle Fouchou-Mars.

Régie Jean-Louis Fablet avec Françoise Boutin, Isabelle Goudy, Jean-Pierre Couderc, Clarisse Alboin, Jean-Marc Abergel, Éric Tournecuillert . Participation au chapeau.

Gabian 34320 Hérault Occitanie +33 4 67 24 65 18

English :

Theater at 4pm at the salle des fêtes or esplanade. Directed, set and costumes by Michèle Fouchou-Mars.

Stage manager: Jean-Louis Fablet with Françoise Boutin, Isabelle Goudy, Jean-Pierre Couderc, Clarisse Alboin, Jean-Marc Abergel, Éric Tournecuillert . Participation by hat.

German :

Theater um 16 Uhr im Festsaal oder auf der Esplanade. Regie Bühnenbild und Kostüme: Michèle Fouchou-Mars.

Regie: Jean-Louis Fablet mit Françoise Boutin, Isabelle Goudy, Jean-Pierre Couderc, Clarisse Alboin, Jean-Marc Abergel, Éric Tournecuillert . Teilnahme mit Hut.

Italiano :

Teatro alle 16.00 presso la Salle des fêtes o l’esplanade. Regia, scene e costumi di Michèle Fouchou-Mars.

Direttore di scena: Jean-Louis Fablet con Françoise Boutin, Isabelle Goudy, Jean-Pierre Couderc, Clarisse Alboin, Jean-Marc Abergel, Éric Tournecuillert. Partecipazione a cappello.

Espanol :

Teatro a las 16.00 h en la salle des fêtes o esplanade. Dirección, escenografía y vestuario: Michèle Fouchou-Mars.

Director de escena: Jean-Louis Fablet con Françoise Boutin, Isabelle Goudy, Jean-Pierre Couderc, Clarisse Alboin, Jean-Marc Abergel, Éric Tournecuillert . Participación con sombrero.

